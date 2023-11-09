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Данілов сказав, від чого залежить закінчення війни у 2024 році

Україна, Четвер 09 листопада 2023 09:32
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Данілов сказав, від чого залежить закінчення війни у 2024 році Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Перемога у війні з Росію залежить не тільки від України. На завершення війни також впливає постачання Києву сучасної західної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Я б дуже хотів, щоб вона у 24-му році закінчилася Ми для цього будемо робити все необхідне. Але тут треба бути щирим і сказати, що не все від нас залежить. Багато, але не все. Дуже багато залежить від партнерів", - сказав він.

За його словами, деякі західні партнери продовжують затримувати поставки зброї, "щоб не дратувати Путіна". "Ви цю мерзоту нічим вже роздратувати не можете, вона хвора на голову. Робити якісь там далекоглядні висновки, якісь дипломатичні реверанси стосовно Росії - це марна трата часу. Нам треба перемога, і вона обов'язково буде", - зазначив Данілов.

Він нагадав, що на початку війни Україна мала лише чотири західних видів озброєння: "Нлав", "Джавелін", "Стінгер" та "Байрактар".

"Сьогодні це зовсім інша війна. Це війна технологій, війна дронів. Сьогодні зовсім інші засоби ураження використовуються", - додав Данілов.

Закінчення війни у 2024 році

Нагадаємо, Національний банк України та Кабінет міністрів передбачають суттєве зниження "ризиків безпеки" на початку 2025 року. Раніше очікувалося, що це станеться у середині 2024 року.

Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ побудований на більш консервативному, ніж у попередніх прогнозах, припущенні: "очікується збереження високих ризиків безпеки до кінця 2024 року", тоді як ще в липні НБУ передбачав їхнє суттєве зниження в середині наступного року.

Крім того, проект бюджету до другого читання подано з "урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року)". У вересні Кабінет міністрів очікував значного зниження "ризиків безпеки" у другій половині 2024 року.

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