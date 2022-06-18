Данилов: ситуация на фронте сложная, мы далеки от завершения войны

"Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привели", - отметил он.

По его словам, российская армия превосходит в артиллерии и тяжелой технике.

"Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что война закончится только тогда, когда российские войска покинут украинскую территорию, включая Донбасс и Крым. При этом он не исключает возможность временного урегулирования путем переговоров.

"Возможна ли остановка в этой войне? Может быть вариант. Но эта остановка должна быть принята нашим обществом. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что на сегодня серьезных мирных переговоров не ведется, а на вопрос, как долго будет длиться война, никто не может ответить.