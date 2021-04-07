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Данилов о российском гражданстве жены Баканова: это может быть угрозой

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 14:19
Данилов о российском гражданстве жены Баканова: это может быть угрозой Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российское гражданство жены главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова может быть угрозой. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не знает, действительно ли у нее есть российский паспорт.

Об этом он заявил в интервью lb.ua.

В частности, по его мнению, российское гражданство у членов семьи государственного служащего может быть угрозой для национальной безопасности Украины.

"Вы меня спросили, считаю ли я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так", - ответил Данилов на вопрос, как быть с российским гражданством жены Баканова.

Отметим, в июне 2019 года тогда еще в должности и.о. главы СБУ он рассказывал, что его жена во время распада СССР училась на территории России и получила российский паспорт. При этом с 1998 года она проживает в Украине с постоянным видом на жительство. Он также говорил, что она находится в процессе оформления украинского гражданства.

При этом в декларациях за последние два года Баканов указывает свою жену Оксану Лазаренко как гражданку Украины.

Напомним, ранее Баканов отказывался прояснить журналистам ситуацию с получением его женой украинского гражданства.

В марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО касательно двойного гражданства у украинцев. Теперь Кабинет министров должен подготовить законы, чтобы люди с двойным гражданством не могли претендовать на государственную службу.

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Новости Украины Политика Служба безопасности Украины СНБО Российская Федерация гражданство Иван Баканов
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