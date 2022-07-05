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Как уход Путина из власти повлияет на войну: ответ Данилова

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Уход президента РФ Владимира Путина из власти не изменит ситуацию в пользу Украины. В руководстве России останется много его единомышленников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в интервью "Апостроф TV".

"Это заблуждение, что если не будет Путина, то будут изменения в пользу нашей страны (возвращение территорий - ред.). Там таких "путиных" очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, любой может быть "путиным", кроме небольшого количества людей. Это семь человек так сказать "либерального толка", - заявил Данилов.

По его словам, даже если Путин уйдет, то Украина не сможет считать, что "все закончилось".

Напомним, ранее бывший руководитель отдела России в секретной разведывательной службе MI6 Кристофер Стил заявил, что у Путин серьезно болен.

Также мы писали, что, по информации российского издания "Проект", Путин регулярно консультируется с отоларингологами и хирургами, специализирующихся на онкологии и проблемах щитовидной железы.

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Владимир ПутинАлексей ДаниловВойна России против Украины