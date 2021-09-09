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Данілов: Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 23:15
Данілов: Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик. Це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Право на владу".

"Ми усвідомлюємо всі виклики, які сьогодні є. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день Путін робить дуже просту річ - він бажає захопити Білорусь і спільно з "братнім білоруським народом" ... Але ми все це бачимо, для нас це не новий виклик, ми всі ці речі опрацьовуємо досить давно", - вважає Олексій Данілов.

Раніше ми писали, що Олексій Данілов вважає, що українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда.

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Олексій Данілов РНБО
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