Данілов: надходження від митниці після санкцій проти контрабанди зросли, але хотілося б більше

Надходження від митниці після введення санкцій проти контрабанди зросли. Але у Раді національної безпеки і оборони сподіваються, що надалі вони будуть зростати ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера ".

"Коли були застосовані санкції проти контрабандистів, надходження на митниці зросли на 47 млрд гривень. Ми б хотіли більше, але поки 47 млрд", - заявив він.

Олексій Данілов повідомив, що це питання знаходиться на контролі у президента.

"На наступному тижні будуть зустрічі з керівником митниці, міністром фінансів, главою СБУ, представниками РНБО. Думаю, що певні особи втратять свої посади", - додав Секретар РНБО.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Олексій Данілов, Андрій Ілларіонов, Максим Немчинов та інші експерти розповідають українцям, як насправді почувається Саакашвілі та коли його відпустять на волю, чому області оголошують надзвичайну газову ситуацію і чи буде тепло в домівках цієї зими. Також глядачам скажуть, проти кого спрямовано нові санкції РНБО та чи будуть вони ефективними.



У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" розповіли, як українці рятували євреїв під час Голокосту.



Також колишній міністр фінансів України та екс-секретар РНБО України Олександр Данилюк пояснив "свої офшори".



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