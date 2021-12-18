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Данилов: планов по размещению большого иностранного военного контингента в Украине пока нет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что пока нет планов размещать в Украине большой иностранный воинский контингент. Он также отметил, что в стране находятся военные ряда государств, которые обучают украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова "Апостроф ТВ".

"На сегодня (в Украине - ред.) находятся представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны", - сказал Данилов.

По его словам, на сегодня планов по размещению военного контингента в Украине нет.

"Если речь идет о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно", - добавил секретарь СНБО.

Он также добавил, что представители других стран не готовы защищать Украину ценой "собственной жизни". По его словам, это не их обязанность.

Напомним, сегодня издание Spiegel сообщило о возможности размещения в Болгарии и Румынии дополнительных военных НАТО.

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СНБОАлексей Данилов