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Данилов оценил вероятность введения санкций против Порошенко

Автор: Валерия Полищук

Для введения санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко необходимо, чтобы в СНБО были направлены соответствующие документы. А на заседании приняло решение 2/3 присутствующих.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы работаем только с документами. Какие документы будут направлены - мы их рассмотрим, вынесем на заседание. Для того чтобы решение было принято нужно 2/3 голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно по этому вопросу", - заявил он.

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Петр ПорошенкоАлексей ДаниловСанкции