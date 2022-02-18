Данилов отреагировал на эвакуацию из ОРДЛО: никаких приказов о "нападении" нет

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не давала никаких приказов о нападении на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Информация об силовом освобождении Донбасса не соответствует действительности.

"Все это не соответствует действительности. Никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет... Такого указа в нашей стране быть не может. Все, что раздувается Россией, это попытка спровоцировать ВСУ на ответы, которые они очень хотят, чтобы мы предоставляли", - заявил он.