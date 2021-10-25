Данилов об окончании войны на востоке Украины: ключ лежит в Москве, решение за Путиным

"На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать", - считает Данилов.

Он сообщил, что сам пока не видит аргументов, почему он это должен делать.

"Потому что это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле его интересуют более крупные территории", - считает секретарь СНБО.

По его словам, Путина интересует Европа, "ему очень не нравится то, как они себя ведут".

"Он (Путин, - ред.) считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить", - отметил секретарь СНБО.