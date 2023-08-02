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Данілов: я не розумію, в який спосіб під час війни можна проводити вибори

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Проводити вибори під час війни в Україні неможливо, через те, що військові не зможуть проголосувати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Я не розумію, в який спосіб під час війни можна проводити вибори. Майте на увазі, люди, які в окопах, які на лінії фронту, як цих людей збираються до виборів залучити? Ви збираєтесь без людей в "пікселі" провести вибори?", - зауважив він.

За словами Данілова, до теми виборів під час війни варто ставитись з обережністю. Він вважає, що варто звертати увагу на думку українців і те, що поки триває війна люди "в пікселі та окопах" не зможуть проголосувати.

Вибори в Україні

Варто зауважити, що найближчі вибори, які мають відбутися в Україні, є парламентськими. Їхнє проведення заплановане на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом.

Також уже 2024 року в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявляв, що парламентські вибори в Україні слід проводити лише після завершення війни.

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