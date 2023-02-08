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Данілов назвав два напрямки, де Росія може розпочати новий наступ в Україні

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Новий наступ російських військ може розпочатися у Харківській чи Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данилова виданню Reuters.

"Спроби наступу або на харківському, або на запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені, - сказав він. - Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас".

На думку Данілова, активізація наступальних дій пов'язана з річницею війни та "їм треба щось показати перед своїм народом".

"У них має бути велике бажання зробити щось велике, як вони це бачать, до цієї дати", - додав він.

Як повідомлялось, за даними Інституту вивчення війни, російське військове командування поспішає розпочати новий великий наступ для захоплення Донецької області, не маючи достатньої бойової потужності, та ставить нереалістичні терміни.

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Війна в Україні