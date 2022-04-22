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Данилов назвал время и место начала российского вторжения в Украину 24 февраля

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля в 3:40. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что это произошло в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Украинская правда".

"Вторжение началось в 3:40 в Луганской области на участке Меловое, но мы думали, что там они заходят как раз по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что их цель после признания "республик" забрать их в пределах областей", - сказал он.

По его словам, "через час двадцать наступление началось везде".

Данилов сообщил, что сразу же поехал к президенту Владимиру Зеленскому, где уже был министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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СНБО