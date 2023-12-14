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Данілов про можливе відкладення переговорів про вступ до ЄС: не буде кінцем світу

Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна розчарується, якщо початок переговорів про вступ до ЄС відкладуть. Але це не буде кінцем світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю la Repubblica.

Інтерв'ю було опубліковане за день початку саміту лідерів країн Європейського союзу у Брюсселі. Журналісти запитали, яка буде реакція України, якщо Угорщина заблокує початок переговорів про членство.

"Ми були б розчаровані. Але це не буде кінцем світу. Мені цікаво інше. Що таке Європейський союз? Якщо це спільнота цінностей, ми, безумовно, відповідаємо всім критеріям свободи. Ми є демократичною країною. Спільнота, яка підтримує свободу слова та прав людини", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що перемога у війні - це не лише про захист українців. На думку Данілова, поразка України може призвести до того, що наступними жертвами російської агресії будуть країни Балтії та Польща.

Саміт лідерів ЄС

Сьогодні у Брюсселі стартував саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС та фінансування допомоги.

Угорщина блокуватиме підтримку України, особливо щодо вступу до ЄС. З угорським прем'єром Віктором Орбаном проводили переговори, через що початок саміту відклали.

Президент України Володимир Зеленський не прибув на саміт особисто, але звернувся до лідерів європейських лідерів у відеоформаті. Він закликав Європу не зраджувати народ та наголосив, що нерішучість російський диктатор Володимир Путін обов'язково використає на свою користь.

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