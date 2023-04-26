Данілов про контрнаступ ЗСУ: питання закрите, коли почнеться - ви це побачите

Питання про контрнаступ українських військ закрите та обмежене. Проте українці побачать, коли контрнаступальна операція розпочнеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

За його словами, українське керівництво не виключає, що з покращення погоди російські війська можуть також розпочати наступ. Проте українські військові продовжують готуватися до звільнення території.

Данілов наголосив, що план контрнаступу доступний обмеженій кількості осіб, тому деталі про час та місце початку закриті. Він додав, що подібною інформацією володіють не більше 3-5 осіб.

"Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами розумітимемо, що почалося те, чого ми очікували. Де, коли, коли - це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що останніми часом постачання зброю пришвидшилися. Цей аспект також впливає на підготовку до контрнаступу.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна підходить до вирішальної битви.

Водночас у Міноборони зазначають, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії, а оборона Бахмута - це одна з них.

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