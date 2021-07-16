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Данілов про подвійне громадянство: до декларацій чиновників додадуть окремий рядок

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 18:35
Данілов про подвійне громадянство: до декларацій чиновників додадуть окремий рядок Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До декларацій, які заповнюють чиновники, додадуть рядок про наявність подвійного громадянства. Також його треба буде заповнювати при наявності посвідки на проживання в іншій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, Кабінету міністрів пропонували до кінця вересня внести законопроект про заборону подвійного громадянства чиновникам.

"Ми в це рішення внесли доповнення, яке полягає в тому, що на сьогодні всі люди, які заповнюють декларації відповідно до закону про запобігання корупції, повинні обов'язково ... там буде додана нова графа щодо того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання . Це буде обов'язковим для тих, хто заповнює декларації", - зазначив Данілов.

Він додав, що після того, як Рада прийме закон про олігархів, ті теж повинні будуть заповнювати декларації і вказувати при наявності інше громадянство.

Нагадаємо, РНБО в лютому розглядала це питання і доручила уряду розробити проект закону щодо осіб з подвійним громадянством.

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