Данілов про допомогу Росії від КНДР: спроможностей у країни-агресора стає все менше

Постачання КНДР 1 млн артилерійських снарядів до Росії свідчить про те, що країна-агресор втрачає власні спроможності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Допомога від КНДР означає, що спроможностей у Російської Федерації стає все менше і менше. І тому нам треба своє робити, у нас є свої партнери", - сказав Данілов.

Він також прокоментував розмови про те, що Україна втрачає підтримку партнерів.

"Почали роздаватися голоси, що про нас будуть забувати - все це російська пропаганда. Підтримка є, підтримка була і буде. З першого дня останньої агресії 24 лютого всі заяви, зроблені лідерами провідних країн, залишаються в силі", - зазначив секретар РНБО.

Допомога Росії від КНДР

Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання розпочалось ще в серпні поточного року.

КНДР здійснила вже близько 10 поставок зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці обстрілів.

Наприкінці липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив поїздку до Північної Кореї, де диктатор Кім Чен Ин провів для нього екскурсію по новітньому озброєнню країни.

Зазначається, що Північна Корея має одні з найбільших запасів артилерійських снарядів та ракет, які є сумісними з озброєнням радянських часів. Зокрема співпраця між країнами посилилась, оскільки як Москва, так й Пхеньян опинились в глобальній ізоляції.

Після нещодавнього візиту Кім Чен Ина до Росії, Білий дім заявив про те, що режим диктатора надав окупантам 1000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами.