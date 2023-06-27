Данілов про бунт Пригожина: у Росії буде не один сезон

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Там буде не один сезон (бунтів - ред.). Не так швидко, як би нам хотілося, але процес розпочався", - зазначив Данілов.

За його словами, ситуація з Пригожиним показала світові, що Росія є дуже небезпечною територією. А ініціатором такого бунту були люди, які перебувають у Кремлі.

"Люди перебувають у тих інституціях, які мали б захищати Росію, захищати військові частини. Зверніть увагу, терористи захоплюють штаб і їм ніхто не чинить опір. Ну, напевно, там щось у них не те відбувається. І це зухвала операція з дискредитації Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - додав секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Спроба держперевороту

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські регулярні війська в ударах по тилових таборах "вагнерівців". Цю подію він використав як привід для того, щоб зібрати своїх найманців і піти на Москву.

Таким чином він нібито хотів змусити путінський режим змінити військове керівництво та міністра оборони Сергія Шойгу.

За день "вагнерівці" взяли під свій контроль Ростов та місцеві військові об'єкти. Після цього вони почали просуватися далі у бік Москви. Але штурм припинився після того, як Пригожин поговорив з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Директор New Geopolitics Research Network і військовий експерт Михайло Самусь у коментарі РБК-Україна розповів, що більш серйозний бунт у Росії може початися, якщо армійські лідери РФ наважаться провести подібний рейд.