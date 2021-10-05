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Данилов анонсировал заседание СНБО: когда и что планируют рассмотреть

Автор: Мария Кучерявец

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проведет заседание 8 или 15 октября. Окончательная дата зависит от решения президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время брифинга.

"Ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться или в эту пятницу (8 октября - ред.), или в следующую пятницу (15 октября - ред). Это зависит того, какое решение примет президент нашей страны", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, на заседании планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр страны.

"Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду. Вторая ситуация будет связана с недрами. Мы уже почти закончили ситуацию, связанную с публичным (освещением - ред.) со всеми недрами. Она будет в открытом доступе, и вы все это увидите после заседания СНБО", - рассказал Данилов.

Он также подчеркнул, что во время заседания будут рассматривать те лицензии, которые сегодня у многих компаний числятся на офшорных фирмах и добавил, что в ближайшие дни СНБО примет решение "о ситуации по ворам в законе".

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СНБОАлексей Данилов