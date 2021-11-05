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В Дании задержали российское научное судно по запросу Канады: в чем причина

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Пятница 05 ноября 2021 20:30
В Дании задержали российское научное судно по запросу Канады: в чем причина Фото: в Дании задержали российское научное судно по запросу Канады (rv.ocean.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Научное судно Российской Федерации задержали в порту Дании из-за запроса со стороны канадского круизного оператора One Ocean Expeditions. Требуют возмещения убытков на сумму 6,14 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно "Академик Иоффе" принадлежит Институту океанологии имени Ширшова. Согласно судебным документам, корабль избежал попытки задержать его в Португалии.

Оператор One Ocean Expeditions подал в Канаде иск против владельца судна с требованием возместить последствия инцидента. 24 августа 2018 года, корабль сел на мель во время путешествия на север Канады. Компания обвиняет команду судна в том, что она не обратила внимание на морские карты.

Капитан "Академика Иоффе" заявил, что ему известно об инциденте, впрочем, согласно с судебными документами - вопрос решен.

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Дания Российская Федерация Канада
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