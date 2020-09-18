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В Дании ужесточают карантин

Автор: РБК-Украина

Правительство Дании решило ужесточить карантин по всей территории страны. За минувшие сутки в Дании зафиксировали 454 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает VG.

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Так, с 19 сентября в Дании ш

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Также будет запрещено проводить собрания, участников которых будет более 50 человек. Также на футбольных матчах могут присутствовать не более 500 зрителей.

Кроме того, правительство рекомендует работать дистанционно, если это возможно.

Напомним, ранее карантинные меры ужесточили во Франции.

Кроме того, с 18 сентября были усиленны карантинные ограничения в Британии.

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