В Дании ужесточают карантин

Фото: Копенгаген (pixabay.com)

Правительство Дании решило ужесточить карантин по всей территории страны. За минувшие сутки в Дании зафиксировали 454 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает VG.

" Коронавирус снова захватил наше общество. Мы находимся в серьезной ситуации", - сообщила она.

Так, с 19 сентября в Дании ш колы и учебные заведения будут открыты в обычном режиме, однако бары, кафе и рестораны по всей стране будут работать до 22:00.

Также будет запрещено проводить собрания, участников которых будет более 50 человек. Также на футбольных матчах могут присутствовать не более 500 зрителей.

Кроме того, правительство рекомендует работать дистанционно, если это возможно.

Напомним, ранее карантинные меры ужесточили во Франции.

Кроме того, с 18 сентября были усиленны карантинные ограничения в Британии.