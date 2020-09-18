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У Данії посилюють карантин

Копенгаген, П'ятниця 18 вересня 2020 15:59
У Данії посилюють карантин
Фото: Копенгаген (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Данії вирішив посилити карантин по всій території країни. За минулу добу в Данії зафіксували 454 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це заявив прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає VG.

"Коронавірус знову захопив наше суспільство. Ми знаходимося в серйозній ситуації", - повідомила вона.

Так, з 19 вересня в Данії школи і навчальні заклади будуть відкриті в звичайному режимі, проте бари, кафе і ресторани по всій країні працюватимуть до 22:00.

Також буде заборонено проводити збори, учасників яких буде понад 50 осіб. Також на футбольних матчах можуть бути присутні не більше 500 глядачів.

Крім того, уряд рекомендує працювати дистанційно, якщо це можливо.

Нагадаємо, раніше карантинні заходи посилили у Франції.

Крім того, з 18 вересня були посилені карантинні обмеження у Британії.

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