В Дании пока не могут уничтожить всех норок из-за правовых коллизий

Правительство Дании не может ввести в действие решение о ликвидации 17 миллионов норок. Сейчас власть не имеет правовых оснований для такого приказа.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, сейчас правительство пытается "протолкнуть" недавно созданное законодательство о легализации уничтожения норок, однако оппозиция предупредила, что не даст обойти 30-дневный срок для рассмотрения таких законов.

Кроме того, оппозиция обвинила власть в намерениях ликвидировать норок перед тем, как согласовать планы по компенсации потерь владельцам и работникам ферм. В свою очередь правительство пообещало, что обязательно выплатит компенсации фермерам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дании выявлено 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового штамма мутировавшего коронавируса там планируют уничтожить 17 млн норок.

Всемирная организация здравоохранения считает, что решение правительства Дании уничтожить всех норок, чтобы не допустить мутаций коронавируса является поспешным.

Кроме того, ВОЗ заявила, что инфицирования норок коронавирусом зарегистрировано, кроме Дании, еще в пяти странах.