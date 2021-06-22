В Дании осквернили памятник Тарасу Шевченко и раскрасили в российский триколор

Накануне футбольного матча Дания-Россия был осквернен памятник Тарасу Шевченко в городе Копенгаген.

"Большой Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды" - говорится в сообщении.

Посольство выступило с осуждением этого акта вандализма, назвав его актом провокации против Украины.

"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира" - подчеркнули в посольстве.