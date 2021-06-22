UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Дании осквернили памятник Тарасу Шевченко и раскрасили в российский триколор

Автор: Анастасия Рокитна

В Копенгагене (Дания) осквернили памятник Тарасу Шевченко. Его раскрасили в российский триколор.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Дании.

Накануне футбольного матча Дания-Россия был осквернен памятник Тарасу Шевченко в городе Копенгаген.

"Большой Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды" - говорится в сообщении.

Посольство выступило с осуждением этого акта вандализма, назвав его актом провокации против Украины.

"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира" - подчеркнули в посольстве.

Напомним, в селе Подпечеры вандалы уничтожили памятник Тараса Шевченко. Ему "отрезали" голову.

Кроме того, во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарас Шевченкопамятникосквернение