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В Дании осквернили памятник Тарасу Шевченко и раскрасили в российский триколор

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Копенгаген, Вторник 22 июня 2021 09:02
В Дании осквернили памятник Тарасу Шевченко и раскрасили в российский триколор Фото: в Дании осквернили памятник Тарасу Шевченко facebook.com/UkrEmbassyDK)
Автор: Анастасия Рокитна

В Копенгагене (Дания) осквернили памятник Тарасу Шевченко. Его раскрасили в российский триколор.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Дании.

Накануне футбольного матча Дания-Россия был осквернен памятник Тарасу Шевченко в городе Копенгаген.

"Большой Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды" - говорится в сообщении.

Посольство выступило с осуждением этого акта вандализма, назвав его актом провокации против Украины.

"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира" - подчеркнули в посольстве.

Напомним, в селе Подпечеры вандалы уничтожили памятник Тараса Шевченко. Ему "отрезали" голову.

Кроме того, во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

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