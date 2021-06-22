У Данії сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку і розфарбували в російський триколор

У Копенгагені (Данія) сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку. Його розфарбували в російський триколор.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Данії.

Напередодні футбольного матчу Данія-Росія було сплюндровано пам’ятник Тарасу Шевченку у місті Копенгаген.

"Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди" - йдеться у повідомленні.

Посольство виступило з засудженням цього акту вандалізму, назвавши його актом провокації проти України.

"Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної "громадянської" війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного Українця у будь-якому куточку світу" - наголосили в посольстві.