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У Данії сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку і розфарбували в російський триколор

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Копенгаген, Вівторок 22 червня 2021 09:02
У Данії сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку і розфарбували в російський триколор Фото: у Данії сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку (facebook.com/UkrEmbassyDK)
Автор: Анастасія Рокитна

У Копенгагені (Данія) сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку. Його розфарбували в російський триколор.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Данії.

Напередодні футбольного матчу Данія-Росія було сплюндровано пам’ятник Тарасу Шевченку у місті Копенгаген.

"Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди" - йдеться у повідомленні.

Посольство виступило з засудженням цього акту вандалізму, назвавши його актом провокації проти України.

"Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної "громадянської" війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного Українця у будь-якому куточку світу" - наголосили в посольстві.

Нагадаємо, у селі Підпечери вандали понищили пам’ятник Тараса Шевченка. Йому "відрізали" голову.

Крім того, у Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

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