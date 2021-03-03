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В Дании "накрыли" подпольную табачную фабрику, задержали украинцев и поляков

Новина українською → Вамдруп, Среда 03 марта 2021 22:04
В Дании "накрыли" подпольную табачную фабрику, задержали украинцев и поляков Фото: задержание (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Дании прошла масштабная спецоперации, в ходе которой правоохранители "накрыли" подпольную табачную фабрику. Во время операции полиция задержала 13 иностранцев, среди которых граждане Украины и Польши.

Об этом сообщает TV2.

Сообщается, что полицейские разоблачили подпольное производство сигарет в городе Вамдруп.

По всей видимости, поляки и украинцы организовали работу достаточно мощной фабрики. Во время обысков полицейские изъяли 11 млн сигарет.

Задержанных работников фабрики в возрасте от 32 до 70 лет обвиняют в незаконном производстве сигарет и контрабанде сырого табака, который использовался для незаконного производства.

В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Прокуроры будут требовать содержания под стражей.

Напомним, в конце января в Польше правоохранители обнаружили незаконную фабрику по производству сигарет. В ходе рейда были задержаны восемь человек, среди них - пять граждан Украины.

Кроме того, ранее польские пограничники заявили об обнаружении украинского дельтаплана с контрабандой, который разбился на границе. Как рассказали пограничники, в коробках, которые перевозил дельтаплан, было 8 тысяч пачек контрабандных сигарет.

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