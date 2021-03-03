В Дании "накрыли" подпольную табачную фабрику, задержали украинцев и поляков

В Дании прошла масштабная спецоперации, в ходе которой правоохранители "накрыли" подпольную табачную фабрику. Во время операции полиция задержала 13 иностранцев, среди которых граждане Украины и Польши.

Об этом сообщает TV2 .

Сообщается, что полицейские разоблачили подпольное производство сигарет в городе Вамдруп.

По всей видимости, поляки и украинцы организовали работу достаточно мощной фабрики. Во время обысков полицейские изъяли 11 млн сигарет.

Задержанных работников фабрики в возрасте от 32 до 70 лет обвиняют в незаконном производстве сигарет и контрабанде сырого табака, который использовался для незаконного производства.

В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Прокуроры будут требовать содержания под стражей.