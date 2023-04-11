Дамбу підривали двічі: як річка Ірпінь допомогла зупинити окупантів під Києвом

Річці Ірпінь судилося стати однією з основних природних перешкод, що не дала російським окупантам змоги дійти до столиці.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначив Павлюк, щоб російські війська не перебралися на інший берег цієї річки, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський віддав наказ надати вибухівку та здійснити підрив.

"Греблю вирішили підірвати лише частково, якби вибух був сильним, існувала загроза гідроудару. Перший підрив пройшов за планом, але не приніс потрібного результату - росіяни вже наводили понтон неподалік Мощуна", - сказав він.

За його словами, був потрібен ще один підрив, але ситуація ускладнилась обстрілами ворога. "Для другого підриву вибухівкою не гребували. Як наслідок, підходи до понтонів стали суцільним болотом. На полі застрягло дуже багато ворожої техніки", - повідомив Павлюк.

Деяку техніку росіяни ще встигли евакуювати під обстрілами, решту - навіть не змогли забрати, вона застрягла там повністю, розповів генерал.

"Знищення дамби на річці Ірпінь не дозволило противнику навести достатню кількість понтонів та переправитись на інший берег. Тим самим ворожий наступ було зупинено", - додав Павлюк.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю РБК-Україна розповів, яким був план Росії щодо захоплення Києва.