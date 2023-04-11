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Дамбу взрывали дважды: как река Ирпень помогла остановить оккупантов под Киевом

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 09:22
Дамбу взрывали дважды: как река Ирпень помогла остановить оккупантов под Киевом Фото: ВСУ подорвали дамбу на реке Ирпень дважды (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Реке Ирпень суждено было стать одним из основных природных препятствий, не позволивших российским оккупантам дойти до столицы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отметил Павлюк, чтобы российские войска не перебрались на другой берег этой реки, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отдал приказ передать взрывчатку и совершить подрыв.

"Плотину решили взорвать лишь частично, если бы взрыв был сильным, существовала угроза гидроудара. Первый подрыв прошел по плану, но не принес нужного результата - россияне уже наводили понтон неподалеку от Мощуна", - сказал он.

По его словам, потребовался еще один подрыв, но ситуация осложнилась обстрелами врага. "Для второго подрыва взрывчатки не жалели. Как следствие, подходы к понтонам стали сплошным болотом. На поле застряло очень много вражеской техники", - сообщил Павлюк.

Некоторую технику россияне еще успели эвакуировать под обстрелами, остальную даже не смогли забрать, она застряла там полностью, рассказал генерал.

"Уничтожение дамбы на реке Ирпень не позволило противнику навести достаточное количество понтонов и переправиться на другой берег. Тем самым вражеское наступление было остановлено", - добавил Павлюк.

Напомним, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью РБК-Украина рассказал, каким был план России по захвату Киева.

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