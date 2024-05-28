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Дальність ураження 1000 км: Польща закупить у США далекобійні ракети для F-16

Вівторок 28 травня 2024 02:19
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Дальність ураження 1000 км: Польща закупить у США далекобійні ракети для F-16 Ілюстративне фото: Польща закупить у США ракети AGM-158 JASSM для F-16 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польща закупить у Сполучених Штатах Америки авіаційні крилаті ракети AGM-158 JASSM-ER для винищувачів F-16. Їх радіус дії до 1000 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт оборонного відомства Польщі.

Контракт обійдеться Польщі у 735 мільйонів доларів. Ці ракети для F-16 мають дальність льоту близько 1000 кілометрів - це утричі більше, ніж ракети JASSM, які зараз використовуються на польських F-16.

Як уточнили в Міноборони, перші поставки ракет заплановані на 2026-2030 роки.

"Війна в Україні показала, наскільки важливо вміти вражати цілі, розташовані навіть дуже далеко від лінії фронту, а дальність ракет, які будуть закуплені, становить приблизно 1000 кілометрів", - сказано у повідомленні міноборони Польщі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував виділення 10 млрд злотих (2,5 млрд доларів) на проект "Східний щит" для посилення польського кордону з Росією та Білоруссю.

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Сполучені Штати Америки Польща F-16
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