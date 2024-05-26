"Бостон" утретє здолав "Індіану" в фінальній серії Східної конференції: відео плей-офф НБА

"Бостон Селтікс" опинилися за крок від перемоги над "Індіаною Пейсерс" у фіналі Сходу Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Індіана" – "Бостон" – 111:114 (31:32, 38:25, 21:24, 21:33); серія – 0:3

У першій половині "Пейсерс" виглядали краще. Так, у першій чверті мінімально перемогли "Селтікс". Утім, у другій 12-хвилинці господарі привезли бостонцям цілих 13 очок, набравши 38 пунктів за чверть.

Після великої перерви "Індіана", здавалося, цілком тримала ситуацію під контролем. Наприклад, у середині третього ігрового відрізку "Пейсерс" мали 15-очковий гандикап перед гостями. Ті, щоправда, перед фінальною чвертю скоротили дефіцит до -9.

Лідирувала "Індіана" і впродовж четвертої 12-хвилинки. Перед вирішальним відтинком "Пейсерс" вели з п'ятьма пунктами переваги (111:106), але зазнали фіаско. "Бостон" видав потужний відрізок (8:0) та відправив господарів працювати над помилками.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Селтікс" Джейсон Тейтум. Він набрав 36 очок, зробив 10 підбирань і віддав 8 передач. У ніч проти вівторка, 28 травня, "Бостон" матиме нагоду закрити серію в Індіанаполісі.