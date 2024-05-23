"Даллас" переграв "Міннесоту" на старті фінальної серії Заходу НБА: відео

"Даллас Маверікс" на виїзді перемогли "Міннесоту Тімбервулвз" на старті фіналу Західної конференції Національної баскетбольної асоціації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
НБА, плей-офф, Західна конференція, фінал
"Міннесота" – "Даллас" – 105:108 (33:27, 29:32, 21:23, 22:26); серія – 0:1
У першій чверті цікавіше виглядали "Тімбервулвз". До середини 12-хвилинки господарі відірвалися на 8 пунктів, але далі ввімкнулися "Маверікс" і відіграли відставання. Утім, на фініші відрізку "Міннесота" повела з +6.
Цей локальний успіх виявився останнім для "Тімбервулвз". У трьох наступних чвертях "Даллас" щоразу опинявся попереду суперників. Щоправда, захопити лідерство гостям вдалося аж у фінальній 12-хвилинці.
В останній чверті розгорнулася справжня драма. Спершу "Маверікс" створили 8-очковий гандикап, але потім "Міннесота" перехопила ініціативу та повела з +4. Однак, вирішальний відрізок краще вдався "Далласу", тож техасці повели в серії до чотирьох перемог.
Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Маверікс" Лука Дончіч. Він набрав 33 очки, зробив 6 підбирань і віддав 8 передач. Наступний матч відбудеться в ніч проти суботи, 25 травня.
До слова, напередодні "Бостон" в овертаймі здолав "Індіану" в першому фіналі Сходу.
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