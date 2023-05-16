"Даллас" останнім пробився у третій раунд Кубка Стенлі-2023

НХЛ, Кубок Стенлі, 2-й раунд

"Даллас" – "Сіетл" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1); серія – 4:3

Шайби: Хінц, 35:59, Джонстон, 52:48 – Бйоркстранд, 59:41

Вирішальний поєдинок команди розпочали вкрай обережно. У стартовому періоді моменти в зонах атаки виникали або після помилок оборонців, або коли господарі та гості по разу опинилися в більшості. Та голів глядачі так і не побачили.

Натомість у другій 20-хвилинці "Старз" підняли темп зустрічі. Зрештою, тиск техасців призвів до несподіваного провалу "Кракен". У простій ситуації Олексяк не зміг приборкати шайбу, "диск" перехопив Хінц і кидком у ліву дев'ятку реалізував вихід 1 в 0.

У третьому періоді "Сіетл" змушений був іти ва-банк. Гості постійно нагнітали ситуацію біля воріт Оттінджера, але проґавили випад "Далласа" за 7 хвилин до сирени. Це Джонстон підхопив шайбу праворуч від воріт і технічно переграв Грубауера в ближньому куті.

"Кракен" кинулися в атаку всіма силами, вийшов і шостий польовий. Розмочити рахунок підопічні Дейва Гекстола зуміли на останній хвилині – Бйоркстранд після виграного вкидання проштовхнув шайбу за лінію. "Сіетл" міг зрівняти рахунок в останній атаці, але Еберлі не встиг замкнути передачу від лівого борту...

Отже, "Даллас" уперше після сезону 2019/20 пробився у фінал Західної конференції. Тоді "Старз" виграли серію у "Вегас", але програли фінал Кубка Стенлі "Тампі-Бей". Єдиний трофей техасці здобули в 1999 році.