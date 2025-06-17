"Далгакиран" запустила газопоршневу електростанцію для автономного живлення заводу "Каметсталь"

Проєкт "під ключ" реалізовано для заводу "Каметсталь" на замовлення групи компаній "Метінвест". Компанія "Далгакиран" встановила та ввела в експлуатацію чотири газові генератори потужністю 2,5 МВт кожен, що разом забезпечують 10 МВт автономної електроенергії.

Фахівці підібрали обладнання під специфіку виробництва, здійснили монтаж і пусконалагоджувальні роботи, інтегрували електростанцію в існуючу енергосистему підприємства, організували навчання персоналу і сервісну підтримку.

"Цей проект - приклад комплексного підходу "під ключ", де наша команда бере на себе всі етапи реалізації, від інженерного супроводу до фінального запуску. Після введення в експлуатацію генераторна установка працює в автоматичному режимі, забезпечуючи надійне живлення навіть за пікових навантажень", - повідомив Андрій Грибовський.

Обладнання для газопоршневої електростанції заводу "Каметсталь" має високий ККД, низькі викиди вуглекислого газу, забезпечує більш дешеву вартість кіловата у порівнянні з дизельними генераторами.