Далеко не все хотят реформ в ВСУ, - Хомчак

Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)

В Вооруженных силах остается много людей, которые мыслят критериями 1990-х. Далеко не все хотят реформирования украинской армии.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "Фактам".

Он, в частности, прокомментировал свои слова о том, что считает своей главной задачей сделать реформы в ВСУ необратимыми.

"Знаете, я думал, что реформы уже необратимые. Но, поскольку вижу, насколько серьезно сопротивляется система, понимаю, что они обратимые. Сначала я полагал, что все хотят реформ. Оказалось, это далеко не так", - сказал Хомчак.

Он отметил, что за полтора года из ВСУ ушло более 30 генералов и очень много старших офицеров.

"Они не были готовы к переменам и приняли такое решение сами... Я надеялся, что остались те, кто сегодня - кто лучше, кто хуже - понимает необходимость реформ. Но увы. Очень живучая система не сдается. Достают приказы 1990-х — начала 2000-х и говорят, что это закон. А я отвечаю, что приказы, изданные до войны, нужно менять, ведь война открыла новый этап развития Украины и украинского войска", - добавил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ также назвал украинскую армию "пионером в реализации реформ", напомнив, что они потом дадут Украине возможность стать полноправным членом Европейского союза и Североатлантического альянса.

"Что касается совка, он есть. Это данность. Сегодня еще много осталось в Вооруженных силах людей, которые мыслят критериями 1990-х, когда мы обрели независимость, но ничего не поменялось ментально. Горбачев нас обманул в 1985 году своей идеей "нового политического мышления". Все поверили, что оно придет автоматически. Но этого не случилось. И мы должны были пройти тот этап", - уверен Хомчак.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что видят Украину полноценным членом НАТО в 2030 году.

О том, как изменилась украинская армия за годы войны с Россией, читайте в материале "РБК-Украина".