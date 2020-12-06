Далеко не всі хочуть реформ в ЗСУ, - Хомчак

Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

У Збройних силах залишається багато людей, які мислять критеріями 1990-х. Далеко не всі хочуть реформування української армії.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв'ю "Фактам".

Він, зокрема, прокоментував свої слова про те, що вважає своїм головним завданням зробити реформи в ЗСУ незворотними.

"Знаєте, я думав, що реформи вже незворотні. Але, оскільки бачу, наскільки серйозно пручається система, розумію, що вони оборотні. Спочатку я вважав, що всі хочуть реформ. Виявилося, це далеко не так", - сказав Хомчак.

Він зазначив, що за півтора року ВСУ пішло більше 30 генералів і старших офіцерів.

"Вони не були готові до змін і прийняли таке рішення самі... Я сподівався, що залишилися ті, хто сьогодні - хто краще, хто гірше - розуміє необхідність реформ. Але на жаль. Дуже живуча система не здається. Дістають накази 1990-х — початку 2000-х і кажуть, що це закон. А я відповідаю, що накази, видані до війни, потрібно міняти, адже війна відкрила новий етап розвитку України і українського війська", - додав Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ також назвав українську армію "піонером у реалізації реформ", нагадавши, що вони потім дадуть Україні можливість стати повноправним членом Європейського союзу і Північноатлантичного альянсу.

"Що стосується совка, він є. Це даність. Сьогодні ще багато залишилося в Збройних силах людей, які мислять критеріями 1990-х, коли ми здобули незалежність, але нічого не змінилося ментально. Горбачов нас обдурив у 1985 році своєю ідеєю "нового політичного мислення". Всі повірили, що воно прийде автоматично. Але цього не сталося. І ми повинні були пройти той етап", - упевнений Хомчак.

Раніше в Міністерстві закордонних справ заявили, що бачать Україну повноцінним членом НАТО в 2030 році.

Про те, як змінилася українська армія за роки війни з Росією, читайте в матеріалі "РБК-Україна".