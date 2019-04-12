ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Далай-ламу выписали из больницы

Новости » Общество    12.04.2019 - 09:29
Далай-ламу выписали из больницы
Фото: Далай-лама (European Union 2016 - European Parliament)

Далай-ламу выписали после лечения от легочной инфекции

Из больницы в Нью-Дели (Индия) выписали духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламу XIV. Об этом сообщил его официальный представитель Тензин Таклху, передает Agencе France Press.

Сообщается, что состояние Далай-ламы нормализовалось. Ожидается, что он еще несколько дней пробудет в Нью-Дели, после чего вернется в Дхарамсалу.

Отметим, Далай-ламу госпитализировали 10 апреля с жалобами на дискомфорт в груди. После обследования выяснилось, что у него легочная инфекция.

Далай-лама более 75 лет является хранителем традиций и духовным лидером тибетского буддизма школы Гелугпа. Он регулярно выступает с духовными наставлениями по всему миру.

Напомним, в 2016 году Далай-лама, заявил, что вероятно его преемником станет женщина.

"Сегодня миру не хватает сострадания и любви… Женщины от природы более чувствительны к страданию живых существ. Поэтому они должны сыграть более активную роль в жизни общества. Если Далай-лама сможет оказать большую пользу человечеству, будучи женщиной, то конечно, это возможно", - отмечал Далай-лама.

В Пакистане призвали к миру с Индией
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Индияболезнь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь