Далай-ламу выписали из больницы

Фото: Далай-лама (European Union 2016 - European Parliament)

Далай-ламу выписали после лечения от легочной инфекции

Из больницы в Нью-Дели (Индия) выписали духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламу XIV. Об этом сообщил его официальный представитель Тензин Таклху, передает Agencе France Press.

Сообщается, что состояние Далай-ламы нормализовалось. Ожидается, что он еще несколько дней пробудет в Нью-Дели, после чего вернется в Дхарамсалу.

Отметим, Далай-ламу госпитализировали 10 апреля с жалобами на дискомфорт в груди. После обследования выяснилось, что у него легочная инфекция.

Далай-лама более 75 лет является хранителем традиций и духовным лидером тибетского буддизма школы Гелугпа. Он регулярно выступает с духовными наставлениями по всему миру.

Напомним, в 2016 году Далай-лама, заявил, что вероятно его преемником станет женщина.

"Сегодня миру не хватает сострадания и любви… Женщины от природы более чувствительны к страданию живых существ. Поэтому они должны сыграть более активную роль в жизни общества. Если Далай-лама сможет оказать большую пользу человечеству, будучи женщиной, то конечно, это возможно", - отмечал Далай-лама.