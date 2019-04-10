В Индии госпитализировали Далай-ламу

Фото: Далай-лама (dalailama.ru)

У духовного лидера буддистов обнаружили инфекцию легких

В Индии был госпитализирован духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил телеканал NDTV.

По данным местных СМИ, у 83-летнего Далай-ламы диагностировали легочную инфекцию. Сейчас лидер буддистов находится в Дели.

"Его святейшество почувствовал некоторый дискомфорт утром в Дхармсале (здесь расположена резиденция Далай-ламы, - ред.). В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели", - сообщает личный секретарь Далай-ламы.

Находиться в больнице Далай-лама будет несколько дней.

Напомним, в одном из своих интервью в 2015 году Далай-лама XIV заявил, что прочит себе в преемники женщину.

Далай-лама является духовным и политическим деятелем. Также он лауреат Нобелевской премии мира (1989). Далай-лама активно путешествует, встречается с политическими лидерами, известными учеными, принимает участие в межконфессиональных богослужениях.