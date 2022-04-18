Не даем РФ продвинуться в сторону Запорожья. Ситуация на южном направлении контролируемая, - Залужный

"Ситуация на южном направлении контролируемая. Существенно уменьшена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается", - написал Залужный.

По его словам, в связи с этим продолжаются мероприятия по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров.

"Силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от вероятных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Мы не даем врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья", - рассказал Залужный.

Вместе с тем, продолжается героическая оборона города-героя Мариуполя.

"Командование Вооруженных Сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря", - резюмировал Залужный.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российско-оккупационные войска начали наступление в Запорожской области, около 10 тысяч вражеских солдат движутся на юг в направлении Гуляйполя.

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