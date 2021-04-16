Дачный сезон. Как локдаун сказался на аренде домов под Киевом

Ажиотажа на рынке аренды загородных домов под Киевом в марте и апреле, как в прошлом году, не наблюдается. Тем не мене в первой половине апреля заключено на 25% больше сделок по сравнению с первой половиной марта.

По его оценке, за месяц в Киевской области может быть сдано в аренду около 2 тысяч домов. Эти показатели в несколько раз ниже, чем в апреле прошлого года, когда количество желающих снять коттедж или дачу выросло в разы.

Прошлогодний ажиотаж

После введения первого в Украине локдауна в середине марта прошлого года, телефоны агентств недвижимости не умолкали. Многие жители Киева искали альтернативу столичным квартирам, в которых приходилось сутками находиться всей семьей. Выходом для многих в этой ситуации стала аренда загородных домов. Тогда спросом, как вспоминают риелторы, пользовались все объекты - от дач без отопления и удобствами на улице до элитных коттеджей.

Ажиотаж, как это обычно бывает, привел к росту цен. К примеру, дома советской постройки, которые в "доковидные" времена сдавались в аренду за 10 тысяч гривен, подорожали до 20-22 тысяч гривен в месяц. Коттеджи, которые ранее предлагали по 17-20 тысяч гривен, выросли в цене до 1,5 тысячи долларов в месяц. И причем часто арендаторы даже не торговались.

В этом году ситуация иная. Арендаторы интересуются домами на лето, но выбирают объекты гораздо тщательнее, чем прошлой весной. Чаще всего интересуются коттеджами по цене от 17 до 25 тысяч гривен в месяц, говорят опрошенные РБК-Украина риелторы. Как правило, семьи с детьми ищут дома рядом с рекой и лесом.

"Арендодатели не снижают цены по сравнению с прошлым годом, но и не рискуют их повышать", - говорит директор АН Брок-Риелти Дмитрий Корчев.

В некоторых случаях собственники домов готовы идти на уступки, но на большие скидки рассчитывать не стоит. Например, при заявленной стоимости аренды дома в размере 17 тысяч гривен плата может снизиться до 16 тысяч гривен в месяц. До конца апреля, как прогнозируют риелторы, большинство домов будут сданы. Но только те, которые предлагаются по рыночной цене. Платить 2 тысячи долларов аренды за дом советской постройки и небольшим огородом в этом году никто не будет, уверяют эксперты.

Растет спрос на дома

У украинцев нет панических настроений из-за локдауна и "ковида", считает Сергей Степенко. К тому же, в отличие от локдауна, который вводили в прошлом году, в этот раз Украина не закрывала границы и все желающие могут отправиться на отдых в Турцию, Египет, ОАЭ и т.д.

Вместе с тем растет количество людей, которые из-за пандемии решили приобрести загородные дома, добавляет Дмитрий Корчев. По его словам, быстро расходятся даже объекты без удобств за 17-20 тысяч долларов в кооперативах в Хотяновке (Вышгородский р-н), Вишенках (Бориспольский р-н) и поселках Старообуховского района.

Основная масса покупателей, как говорят риелторы, интересуются зданиями по цене до 100 тысяч долларов либо от 300-500 тысяч долларов. Тогда как дома среднего ценового сегмента менее востребованы. Но, как и в случае с арендой домов, цены на продажу в этом году, вероятнее всего, не изменятся.