Дачний сезон. Як локдаун позначився на оренді будинків під Києвом

Ажіотажу на ринку оренди заміських будинків під Києвом у березні і квітні, як в минулому році, не спостерігається. Разом з тим у першій половині квітня укладено на 25% більше угод у порівнянні з першою половиною березня.

За його оцінкою, за місяць у Київській області може бути здано в оренду близько 2 тисяч будинків. Ці показники в кілька разів нижче, ніж у квітні минулого року, коли кількість бажаючих зняти котедж або дачу зросла в рази.

Торішній ажіотаж

Після введення першого в Україні локдауну в середині березня минулого року, телефони агентств нерухомості не змовкали. Багато жителів Києва шукали альтернативу столичних квартир, в яких доводилося цілодобово перебувати всією родиною. Виходом для багатьох у цій ситуації стала оренда заміських будинків. Тоді попитом, як кажуть ріелтори, користувалися всі об'єкти - від дач без опалення і зручностями на вулиці до елітних котеджів.

Ажіотаж, як це зазвичай буває, привів до зростання цін. Наприклад, будинки радянської побудови, які в "доковидні" часи здавалися в оренду за 10 тисяч гривень, подорожчали до 20-22 тисяч гривень в місяць. Котеджі, які раніше пропонували по 17-20 тисяч гривень, виросли в ціні до 1,5 тисячі доларів на місяць. І причому часто орендарі навіть не торгувалися.

У цьому році ситуація інша. Орендарі цікавляться будинками на літо, але вибирають об'єкти набагато ретельніше, ніж минулої весни. Найчастіше цікавляться котеджами за ціною від 17 до 25 тисяч гривень на місяць, говорять опитані РБК-Україна ріелтори. Як правило, сім'ї з дітьми шукають будинку поруч з річкою та лісом.

"Орендодавці не знижують ціни у порівнянні з минулим роком, але й не ризикують їх підвищувати", - говорить директор АН Брок-Ріелті Дмитро Корчев.

У деяких випадках власники будинків готові йти на поступки, але на великі знижки розраховувати не варто. Наприклад, при заявленій вартості оренди будинку у розмірі 17 тисяч гривень плата може знизитися до 16 тисяч гривень на місяць. До кінця квітня, як прогнозують ріелтори, більшість будинків будуть здані. Але тільки ті, які пропонуються за ринковою ціною. Платити 2 тисячі доларів оренди за будинок радянської споруди і невеликим городом в цьому році ніхто не буде, запевняють експерти.

Зростає попит на будинки

В українців немає панічних настроїв через локдаун і "ковід", вважає Сергій Степенко. До того ж, на відміну від локдауну, який вводили в минулому році, цього разу Україна не закривала кордону і всі бажаючі можуть відправитися на відпочинок в Туреччину, Єгипет, ОАЕ тощо.

Разом з тим зростає кількість людей, які через пандемію вирішили придбати заміські будинки, додає Дмитро Корчев. За його словами, швидко розходяться навіть об'єкти без зручностей за 17-20 тисяч доларів в кооперативах у Хотянівці (Вишгородський р-н), Вишеньках (Бориспільський р-н) та селищах Старообухівського району.

Основна маса покупців, як кажуть ріелтори, цікавляться будівлями за ціною до 100 тисяч доларів або від 300-500 тисяч доларів. Тоді як вдома середнього цінового сегмента менш затребувані. Але, як і у випадку з орендою будинків, ціни на продаж цього року, найімовірніше, не зміняться.