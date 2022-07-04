Дачи от 3 тысяч евро. Сколько стоят дома в пляжных локациях экзотических стран

Индонезия – дома на Бали и других островах

Остров Бали в Индонезии - самая популярная туристическая локация страны, куда слетаются состоятельные путешественники со всего мира.

Самый удобный и безопасный способ для иностранца инвестировать в недвижимость на Бали - сделать это через иностранную компанию (PT PMA) и получить сертификат "Право на строительство" (Hak Guna Bangunan) и сертификат о праве на использование объекта недвижимости в течение 25 лет с продлением еще на 80 лет.

Фото: Недвижимость на острове Бали в Индонезии (скриншот РБК-Украина/balipropertiesforsale.com)

Недвижимость на этом острове стоит от 80 тысяч евро за бунгало с одной спальней, например, в Чангу-Падонан. В большинстве усадьб для иностранцев предусмотрены открытые бассейны возле дома.

Сейчас любители уникальной природы и культуры Индонезии все чаще ориентируются на приобретение домов на других островах, где строят целые городки-резорты для "цифровых кочевников" и тех, кто готов переехать в "тропики с европейским комфортом", тратя на жизнь в разы меньше, чем в своих родных странах.

Фото: Пляж в Индонезии (facebook.com/ecobeachcity)

Например, на острове Сумба в Индонезии уже строится такой эко-городок в формате резорта с выходом на пляж. Желающим получить там дом предлагают приобрести участок земли за 29950 евро, а потом построить дом по цене от 6500 евро. На самом деле это будет аренда и право использования. Отмечается, что на острове есть два аэропорта, дороги, а жители эко-городка с бунгало будут обеспечены скоростным Wi-Fi, электричеством от солнечный батарей и питьевой водой из опреснителей, магазинами и банкоматами. Вокруг поселения будут кокосовые пальмы, рисовые поля и водопады – все, чем славится природа в регионе. В будущем эко-городок будет иметь пляжные и спортивные клубы, бассейны, спа, рестораны, коворкинги, школу и супермаркет.

Подобный городок для айтишников строится на острове Каримунджава, где можно приобрести апартаменты по цене от 69500 евро.

Гоа и Керала в Индии – жилье в туристических локациях

До пандемии 2020 года отдых и зимовку в Индии у океана выбирали немало наших сограждан. Некоторые переезжали туда на зимовку, а кто-то покупал виллы и еще зарабатывал на приеме туристов или сдаче в аренду для различных компаний.

На Гоа, самом популярном морском курорте в Индии, приобрести дом предлагают по цене от 18000 евро. Такое предложение опубликовано на сайте недвижимости propertyunder20k.com.

Фото: Дом в селе Неура-о-Гранде в Северном Гоа (скриншот РБК-Украина/ propertyunder20k.com)

Просторная вилла на 3 комнаты, кухню и холл общей площадью 148 кв. м на земельном участке в 3,3 сотки в деревне Неура-о-Гранде, которая находится в 5 км от ближайшего пляжа и 18 км от столицы штата Панаджи с развитой инфраструктурой.

Дом находится на финальной стадии строительства, и подобных предложений немало на всем побережье штата.

При этом купить готовую к заселению квартиру в курортных поселках сразу у моря можно также по вполне доступным ценам. Например, в Даболиме (Северный Гоа) двухкомнатная квартира на 60 кв. м на 7 этаже в доме с лифтом стоит 36,5 тысяч евро.

Фото: Квартира, которую продают в курортном городке Даболим в Гоа (скриншот РБК-Украина/squareyards.com)

Квартира-студия на 53 кв. м с двумя санузлами и паркоместом продается за 31600 евро в Сераулиме в Южном Гоа. Рядом - ресторан, медпункт, супермаркет, фуд-корт, школы.

В Керале – другом популярном у туристов южном штате Индии – также можно найти недорогие дома в окружении живописной тропической природы. Например, в Килимануре продается дом на 3 спальни за 30000 евро.

Шри-Ланка – "дачи" от 3 тысяч евро

Этот остров в Индийском океане – еще одно из самых популярных у любителей экзотического отдыха место. В последние годы там активно зимовали айтишники из Украины и других стран, при этом недорогие дома за 10-30 долларов в сутки украинцы часто арендовали у своих же сограждан.

Стать владельцем "дачного дома" на Шри-Ланке можно за небольшие деньги. Например, за 3207 евро в Катунаяка Адиамбалама продается дом на 3 спальни общей площадью 173 кв. м с участком 5,8 соток. В 2 км от аэропорта Катунаяка, рядом - супермаркеты, рестораны. К пляжной линии – несколько километров.

Фото: Примеры бюджетных домов на Шри-Ланке (скриншот РБК-Украина/ lankapropertyweb.com)

Немало предложений домов на Шри-Ланке – по цене 8-15 тысяч евро. Например, в том же регионе в 3 км от аэропорта продается небольшой дом за 9355 евро – на 2 спальни общей площадью 89 квадратных метров на участке 2 cотки.

На срочную продажу выставлен дом в поселке Удугампола (в 7 км от города Гампаха и в 10 км от города Джа Эла) за 18175 евро. Это новый дом с мебелью на 3 спальни общей площадью 92 кв.м на участке 2 сотки.

С другой стороны, рассчитывать на покупку роскошных вилл и бассейнами на берегу океана за копейки не стоит – такие особняки с ухоженными участками сейчас на Шри-Ланке стоят от 100000 евро.