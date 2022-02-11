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"Д. Трейдинг" призывает НКРЭКУ принять меры для стабилизации ситуации на энергорынке

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 11:43
"Д. Трейдинг" призывает НКРЭКУ принять меры для стабилизации ситуации на энергорынке Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "Д.Трейдинг" призывает национального Регулятора НКРЭКУ принять действенные меры для стабилизации ситуации на энергорынке и прекращения манипуляций недобросовестных трейдеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Д.Трейдинг" покупает электроэнергию исключительно на прозрачных условиях по ценам, определенным балансом спроса и предложения. Компания работает в строгом соответствии с правилами рынка, утвержденными НКРЭКУ. Заявления Регулятора о якобы "чрезмерном рыночном влиянии" являются очередной попыткой переложить с себя ответственность за разбалансирование рынка на частные компании. "Д.Трейдинг" категорически не соглашается с подобными выводами и призывает Регулятора принять меры по стабилизации ситуации", - сообщили в компании.

В "Д.Трейдинг" отметили, что нынешний кризис на рынке спровоцирован продолжающимся импортом электроэнергии на фоне профицитной работы атомной генерации, а также спекуляциями недобросовестных трейдеров.

Более 50% продаж на РСВ в феврале, по данным Оператора рынка, происходит по заявкам с заниженной ценой - менее 1 тыс. грн/МВтг. Это ниже себестоимости любого вида генерации, в том числе и атомной, отметили в компании.

"Подобная ситуация происходит не впервые. И раньше со стороны Регулятора также звучали ничем не обоснованные обвинения в адрес частных компаний. В результате Комиссией принимались временные меры по прекращению спекуляций и ограничению импорта. К сожалению, временные меры дают временные результаты и не способствуют установлению долгосрочной стабильности на рынке", - подчеркнули в "Д.Трейдинге".

В компании призвали НКРЭКУ провести всесторонний анализ ситуации и внести необходимые изменения в Правила рынка.

"Это обеспечит стабильность энергосистемы, исключит манипуляции и сбалансирует энергорынок в осенне-зимний период", - убеждены в "Д.Трейдинге".

Напомним, в феврале оптовые цены на электроэнергию из-за искусственного профицита и манипуляции недобросовестных трейдеров обвалились более чем на 30%.

Как сообщалось, компания "Донбассэнерго" предупредила правительство об угрозе остановки и банкротства в марте-апреля из-за резкого обвала цен на электроэнергию ниже себестоимости.

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