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"Д. Трейдінг" закликає НКРЕКП вжити заходів для стабілізації ситуації на енергоринку

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 11:43
"Д. Трейдінг" закликає НКРЕКП вжити заходів для стабілізації ситуації на енергоринку Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "Д.Трейдінг" закликає національного Регулятора НКРЕКП вжити дієвих заходів для стабілізації ситуації на енергоринку і припинення маніпуляцій недобросовісних трейдерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Д.Трейдінг" купує електроенергію виключно на прозорих умовах за цінами, визначеними балансом попиту та пропозиції. Компанія працює у суворій відповідності до правил ринку, затверджених НКРЕКП. Заяви Регулятора про нібито "надмірний ринковий вплив" є черговою спробою перекласти із себе відповідальність за розбалансування ринку на приватні компанії. "Д.Трейдінг" категорично не погоджується з подібними висновками і закликає Регулятора вжити заходів для стабілізації ситуації", - повідомили в компанії.

В "Д.Трейдінг" наголосили, що нинішня криза на ринку спровокована імпортом електроенергії, що продовжується на тлі профіцитної роботи атомної генерації, а також спекуляціями недобросовісних трейдерів.

Понад 50% продажів на РДН у лютому, за даними Оператора ринку, відбувається за заявками із заниженою ціною - менше 1 тыс. грн/МВтг. Це нижче за собівартість будь-якого виду генерації, у тому числі і атомної, зазначили в компанії.

"Подібна ситуація відбувається не вперше. І раніше з боку Регулятора також звучали нічим не обґрунтовані звинувачення на адресу приватних компаній. В результаті Комісією вживалися тимчасові заходи для припинення спекуляцій та обмеження імпорту. На жаль, тимчасові заходи дають тимчасові результати та не сприяють встановленню довгострокової стабільності на ринку", - наголосили в "Д.Трейдінг".

В компанії закликали НКРЕКП провести всебічний аналіз ситуації та внести необхідні зміни до Правил ринку.

"Це забезпечить стабільність енергосистеми, виключить маніпуляції та збалансує енергоринок в осінньо-зимовий період", - переконані в "Д.Трейдінг".

Нагадаємо, в лютому оптові ціни на електроенергію через штучний профіцит і маніпуляції недобросовісних трейдерів обвалились більше ніж на 30%.

Як повідомлялося, компанія "Донбасенерго" попередила уряд про загрозу зупинки та банкрутства в березні-квітні через різкий обвал цін на електроенергію нижче за собівартість.

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