Cпільнота підтримує реформу фармринку ліків і засуджує інформаційні атаки

Професійна фармацевтична спільнота підтримала реформу фармацевтичного ринку, ініційовану Офісом президента України. І підкреслила важливість публічного діалогу між державою і бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відкритий лист, оприлюднений 17 липня.

Так, фармацевтичні асоціації відзначили конструктивну комунікацію на базі публічних нарад під головуванням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук.

Вони наголосили, що процес спрямований на комплексне регулювання ринку лікарських засобів і реалізацію рішень, які мають забезпечити доступність якісних ліків для населення.

"Фармацевтична реформа є важливою складовою у зміцненні системи охорони здоров’я та соціальної стабільності в умовах війни", - йдеться у заяві.

Організації засудили поширення анонімних і маніпулятивних матеріалів у телеграм-каналах, які, на їхню думку, дискредитують зусилля з реформування критично важливої сфери.

Підписанти наголосили на важливості відкритого діалогу, прозорого ухвалення рішень, врахування міжнародного досвіду та залучення всіх стейкхолдерів.

"Ми налаштовані на подальшу конструктивну роботу в межах публічних нарад і впевнені, що консолідована позиція держави та фахової спільноти дозволить досягти спільних цілей", - підкреслили у зверненні.

Серед підписантів - ГС "Аптечна професійна асоціація України", ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата", ГС "Європейська фармацевтична асоціація", ГС "ФармУкраїна", а також низка регіональних фармацевтичних об’єднань.