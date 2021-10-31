COVID в Украине: 17 430 новых заражений и более 300 смертей за сутки
Фото: в Украине 17 430 новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки подтвердили 17 430 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Статистика за сутки
- Новых случаев - 17 430.
- Госпитализаций - 5 663.
- Летальных случаев - 336;
- Выздоровлений - 5 269.
Протестировали: методом ПЦР - 47 906 человек, методом ИФА - 12 652, экспресс-тестами - 36 728.
Ситуация в регионах
Больше всего новых заражений за сутки в таких областях:
- Харьковской - 1934,
- Одесской - 1521,
- Житомирской - 1166,
- Львовской - 1040.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 922 302 человека;
- выздоровели - 2 436 213 человек;
- летальных исходов - 67 729.