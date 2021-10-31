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COVID в Украине: 17 430 новых заражений и более 300 смертей за сутки

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Киев, Воскресенье 31 октября 2021 08:16
COVID в Украине: 17 430 новых заражений и более 300 смертей за сутки Фото: в Украине 17 430 новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 17 430 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

COVID в Украине: 17 430 новых заражений и более 300 смертей за сутки

Статистика за сутки

  • Новых случаев - 17 430.
  • Госпитализаций - 5 663.
  • Летальных случаев - 336;
  • Выздоровлений - 5 269.

Протестировали: методом ПЦР - 47 906 человек, методом ИФА - 12 652, экспресс-тестами - 36 728.

Ситуация в регионах

Больше всего новых заражений за сутки в таких областях:

  • Харьковской - 1934,
  • Одесской - 1521,
  • Житомирской - 1166,
  • Львовской - 1040.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 922 302 человека;
  • выздоровели - 2 436 213 человек;
  • летальных исходов - 67 729.
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