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COVID-в Україні: 17 430 нових заражень та більше 300 смертей за добу

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Київ, Неділя 31 жовтня 2021 08:16
COVID-в Україні: 17 430 нових заражень та більше 300 смертей за добу Фото: в Україні 17 430 нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 17 430 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

COVID-в Україні: 17 430 нових заражень та більше 300 смертей за добу

Статистика за добу

  • Нових випадків - 17 430.
  • Госпіталізацій - 5 663.
  • Летальних випадків - 336;
  • Одужань - 5 269.

Протестували: методом ПЛР - 47 906 осіб, методом ІФА - 12 652, експрес-тестами - 36 728.

Ситуація в регіонах

Найбільше нових заражень за добу в таких областях:

  • Харківській - 1934,
  • Одеській - 1521,
  • Житомирській - 1166,
  • Львівській - 1040.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 922 302 особи;
  • одужали - 2 436 213 осіб;
  • летальних випадків - 67 729.
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