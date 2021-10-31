COVID-в Україні: 17 430 нових заражень та більше 300 смертей за добу
Фото: в Україні 17 430 нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу підтвердили 17 430 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Статистика за добу
- Нових випадків - 17 430.
- Госпіталізацій - 5 663.
- Летальних випадків - 336;
- Одужань - 5 269.
Протестували: методом ПЛР - 47 906 осіб, методом ІФА - 12 652, експрес-тестами - 36 728.
Ситуація в регіонах
Найбільше нових заражень за добу в таких областях:
- Харківській - 1934,
- Одеській - 1521,
- Житомирській - 1166,
- Львівській - 1040.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 922 302 особи;
- одужали - 2 436 213 осіб;
- летальних випадків - 67 729.