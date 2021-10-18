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COVID в Хмельницком: кровати инфекционной больницы заполнены на 99%

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Хмельницкий, Понедельник 18 октября 2021 14:55
COVID в Хмельницком: кровати инфекционной больницы заполнены на 99% Фото: в Хмельницком инфекционная больница на 99% загружена CОVID-больными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Хмельницкая инфекционная больница почти заполнена больными с коронавирусом. В больнице находятся 197 пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне.Подилля".

Всего в больнице для больных коронавирусной инфекцией развернуто 200 коек.

"Кровати для больных с COVID-19 в Хмельницкой инфекционной больнице заполнены на 99%", - сказала директор заведения Оксана Поддубная.

По ее словам, медучреждение до 13.00 приостановило прием больных, чтобы увеличить количество мест.

"Также накануне у нас была непростая ситуация с кислородом. На заводе, который нам его поставляет, произошла поломка. Но нам удалось разрешить эту ситуацию. Сейчас все пациенты, которые нуждаются, получают кислород", - добавила она.

Напомним, в "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели.

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