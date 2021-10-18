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COVID у Хмельницькому: ліжка інфекційної лікарні заповнені на 99%

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Хмельницький, Понеділок 18 жовтня 2021 14:55
COVID у Хмельницькому: ліжка інфекційної лікарні заповнені на 99% Фото: в Хмельницькому інфекційна лікарня на 99% завантажена CОVID-хворими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Хмельницька інфекційна лікарня майже заповнена хворими з коронавірусом. У лікарні перебувають 197 пацієнтів із підозрою та підтвердженим діагнозом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне.Поділля".

Всього у лікарні для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнуто 200 ліжок.

"Ліжка для хворих з COVID-19 у Хмельницькій інфекційній лікарні заповнені на 99%", - сказала директор закладу Оксана Піддубна.

За її словами, медзаклад до 13.00 призупинив прийом хворих, аби збільшити кількість місць.

"Також напередодні у нас була непроста ситуація з киснем. На заводі, який нам його постачає, сталася поломка. Але нам вдалося вирішити цю ситуацію. Наразі всі пацієнти, які потребують, отримують кисень", - додала Піддубна.

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Коронавірус Хмельницький
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